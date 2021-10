ÄKÄ, FREE VOICES OF FOREST Brest, 29 mars 2022, Brest.

ÄKÄ, FREE VOICES OF FOREST Brest

2022-03-29 – 2022-03-29

Brest Finistère

EN COPRODUCTION AVEC PLAGES MAGNÉTIQUES

Voici une rencontre inédite entre le groupe NDIMA, virtuoses du répertoire vocal pygmée Aka et celui d’artistes à l’imaginaire foisonnant, rompus à l’improvisation, réunis autour de l’incroyable vocaliste Leïla Martial et du body-percussionniste chevronné Rémi Leclerc. Que connaît-on au fond de ces polyphonies mystérieuses complexes héritées d’une culture ancestrale, que nombre d’ethnomusicologues ont renoncé à décrypter ? Ici, la voix est au centre de l’exploration et devient l’instrument de tous les possibles. On assiste à un joyeux mélange de sons, de vibrations et d’expressions vocales. Et miracle, la rencontre improbable de ces deux mondes sonne comme l’avènement d’une communauté de sons, un « peuple de sons ».

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h15

Organisation : Le Mac Orlan.

Performance musicale : Pierre Maillet, Howard Gugues, Billy Jet Pilot, Luca Fiorello, Thomas Nicolle.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/AKA-Free-Voices-of-Forest.html

Brest

