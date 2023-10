DEAD MYTH AK SHELTER Saint-Herblain, 25 novembre 2023, Saint-Herblain.

DEAD MYTH Samedi 25 novembre, 18h30 AK SHELTER

Facebook

Bandcamp

Vidéo

AK SHELTER 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/akshelterofficiel [{« link »: « https://www.facebook.com/Deadmyth666/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://leceperecords.bandcamp.com/album/1?fbclid=IwAR3Vi3461dqdHpEujnfLOQYF7gcup2cRw9YvnLfG5xsMbpu4I0OpI2AjCmk »}, {« data »: {« author »: « DEAD MYTH », « cache_age »: 86400, « description »: « Directed by Jules Barbu00e9/Barbo Studio & Dead MythnProduced by Clu00e9ment Mehenni/Barman RecordsnScenario by Dead MythnnRecorded and mastered by Jordan Le Pru00e9vost-Lofong (2022)nMixed by Hugo MagontiernnFollow us ud83dudc47nFacebook : https://www.facebook.com/Deadmyth666nInstagram : https://www.instagram.com/dead_myth_psych », « type »: « video », « title »: « DEAD MYTH – LIVING HELL », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/J5VDBPLL_Fk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=J5VDBPLL_Fk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJz5IkFBFtZ70zak57FrNBQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=J5VDBPLL_Fk »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2023-11-25T18:30:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

garage