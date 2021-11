Saint-Herblain AK SHELTER Loire-Atlantique, Saint-Herblain HANGMANS BLOOD AK SHELTER Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

HANGMANS BLOOD AK SHELTER, 28 novembre 2021 17:30, Saint-Herblain

Dimanche 28 novembre, 17h30 HANGMANS BLOOD * Formé à Nantes en 2013, Hangman’s Blood a depuis foulé les planches de bon nombre des scènes rock

de sa région d’origine. Avec pour thème de prédilection la Louisiane, le groupe pratique un Southern Metal, aux accents Sludge et Stoner

qui vous emmène tout droit dans un bayou sombre où la réalité et les mythes ne font qu’un. Après un premier E.P. 4 titres éponyme et auto-produit sorti en décembre 2015, le groupe sort un mini-album intitulé

“Out Of The Golden Cage” en Avril 2017 et produit au Vamacara Studio. https://blackdesertrecords.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/hangmansblood/ https://www.facebook.com/hangmansbloodband *

dimanche 28 novembre – 17h30 à 18h30

AK SHELTER 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain

