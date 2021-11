JUMPING JACK AK SHELTER, 27 novembre 2021 18:30, Saint-Herblain.

AK SHELTER.

Samedi 27 novembre, 18h30

JUMPING JACK

Jumping Jack est un groupe de Rock nantais délivrant une musique massive, à la fois sombre et mélodique, empreinte d’une énergie brute. Existant depuis 2009, le trio, composé de Julien à la guitare et au chant, de Manu à la basse et de Christophe à la batterie, s’imprègne naturellement d’influences anciennes ou plus récentes, allant du Rock 70’s au Métal.

Depuis Avril 2009, Jumping Jack enchaîne les dates dans sa région et partage l’affiche avec des groupes tels que Mudweiser, Parabellum, Black Bomb A et Tagada Jones ce qui leur permet de se faire remarquer auprès du public local.

En Août 2009, le combo entre en studio pour coucher 6 titres. Ainsi naît « Cows And Whisky », leur 1er Maxi autoproduit. Les Jumping sont désormais prêts à aller jouer là où le vent et le Whisky les portera. Mesdames et Messieurs, ayez l’obligeance d’accrocher votre slip !

https://my.zikinf.com/jumpingjack

https://www.instagram.com/jumpingjackrock/

https://www.facebook.com/jumpingjackrock/about

samedi 27 novembre – 18h30 à 20h00

AK SHELTER 352 boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique

