Ak Dan Gwang Chil (ADG7), 12 juillet 2022, .

Ak Dan Gwang Chil (ADG7)

2022-07-12 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-12 22:45:00 22:45:00

Une fusion délicieusement anachronique de sons hérités de la plus ancienne tradition coréenne mêlés à une exubérance des plus moderne !

Sur une orchestration traditionnelle électrifiée interprétée avec une énergie positive, trois voix féminines puissantes et souriantes, invitent à une expérience spirituelle dansante et envoûtante à la fois. Inspirée par le répertoire sacré coréen (gut), des chants folk d’amour (minyo), des rituels séculaires et les codes de la K-pop dont ils se jouent, cette formation de neuf musiciens fougueux nous immerge dans une performance chamanique contemporaine décalée…

Sur une orchestration traditionnelle électrifiée interprétée avec une énergie positive, trois voix féminines puissantes et souriantes, invitent à une expérience spirituelle dansante et envoûtante à la fois.

+33 4 90 96 06 27 https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/ak-dan-gwang-chil-adg7-8354

Une fusion délicieusement anachronique de sons hérités de la plus ancienne tradition coréenne mêlés à une exubérance des plus moderne !

Sur une orchestration traditionnelle électrifiée interprétée avec une énergie positive, trois voix féminines puissantes et souriantes, invitent à une expérience spirituelle dansante et envoûtante à la fois. Inspirée par le répertoire sacré coréen (gut), des chants folk d’amour (minyo), des rituels séculaires et les codes de la K-pop dont ils se jouent, cette formation de neuf musiciens fougueux nous immerge dans une performance chamanique contemporaine décalée…

dernière mise à jour : 2022-03-16 par