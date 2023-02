Métiers d’art de la mode inclusive ! A&K Classics / Modeethandicap c’est possible Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Métiers d’art de la mode inclusive ! A&K Classics / Modeethandicap c’est possible, 27 mars 2023, Paris. Métiers d’art de la mode inclusive ! 27 mars – 2 avril A&K Classics / Modeethandicap c’est possible Dans les ateliers de savoir-faire exigeants pour les personnes handicapées et valides A&K Classics / Modeethandicap c’est possible 26 Rue de l’Ourcq, 75019 Paris Quartier de la Villette Paris 75019 Île-de-France Déconstruire le vêtement A&K Classics, c’est découdre, repenser le prêt-à-porter pour l’adapter aussi bien aux personnes handicapées qu’aux valides.

Les ateliers de couture A&K Classics parviennent au travers de créations originales, à l’instar d’un débardeur glissière ou d’une robe coupe bretelle à rendre le beau, sans couper à la fonctionnalité.

L’objectif visé lors des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 est de sublimer le quotidien des acteurs/actrices et de leurs offrir la chance de partager avec leurs parents, jeunes et enfants un savoir-faire.

Nous souhaitons leur faire découvrir notre passion pour les activités artistiques innovantes et surtout les valoriser en leur proposant des ateliers variés, intéressants, parfois techniques mais avec à la clé une production esthétique et personnelle.

Cela va permettra de vivre ensemble des moments de partage dans des lieux dédiés, autour d’activités qui favorisent l’expression de chacun et les échanges (activités ludiques, manuelles, artistiques) de les rendre curieux et de les impliquer totalement dans les JEMA. Programme Atelier de cuir :

Faire découvrir une matière très utilisée au travers de notre histoire : le cuir. Bien souvent les personnes ne savent pas ce qu’est en réalité ce matériau. Atelier Indigo Végétal et peinture naturel

Pendant cet atelier, nous travaillerons sur des petits échantillons afin de comprendre comment fonctionne la teinture à l’Indigo. Ils pourront ensuite teindre un petit sac en coton et découvrir comment faire des motifs simples sur le tissu. Atelier String art et arts plastiques

L’activité va permettre d’appréhender la pratique du marteau, le plantage de clou ainsi que l’utilisation de fils de laine colorés. Numérique imprimante en 3D

L’atelier est composé essentiellement en 3D avec création d’objets, sculpture numérique, manipulation des imprimantes 3D en textile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Photographe: Djamila CALIN

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu A&K Classics / Modeethandicap c'est possible Adresse 26 Rue de l'Ourcq, 75019 Paris Quartier de la Villette Ville Paris lieuville A&K Classics / Modeethandicap c'est possible Paris

A&K Classics / Modeethandicap c'est possible Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Métiers d’art de la mode inclusive ! A&K Classics / Modeethandicap c’est possible 2023-03-27 was last modified: by Métiers d’art de la mode inclusive ! A&K Classics / Modeethandicap c’est possible A&K Classics / Modeethandicap c'est possible 27 mars 2023 A&K Classics / Modeethandicap c'est possible Paris Paris

Paris