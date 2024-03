Ajoyo Parc de la Moline Marseille 12e Arrondissement, jeudi 20 juin 2024.

Ajoyo Parc de la Moline Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un des groupes les plus en vue de la scène New Yorkaise.

Considéré́ comme l’un des groupes les plus en vue de la scène New Yorkaise, Ajoyo est un voyage sonore où se croisent la transe de l’afrobeat et les harmonies d’Afrique du Nord, où le groove du bikutsi camerounais se perd dans la moiteur d’un rythme haïtien, le tout, en suivant un fil conducteur, imprégné́ de jazz et de soul. Ils représentent l’avenir de ce que nous appelons le Jazz des cinq continents.



Sarah Elizabeth Charles chant

Yacine Boularès saxophones et compositions

Michael Valeanu guitare Jesse Fischer claviers

Kyle Miles basse

Philippe Lemm batterie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 20:30:00

fin : 2024-06-20

Parc de la Moline 27 Boulevard Marius Richard

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

