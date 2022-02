AJMF semaine DILCRAH 2022 Université d’Evry La Trinité Catégorie d’évènement: La Trinité

AJMF semaine DILCRAH 2022 Université d’Evry, 12 février 2022, La Trinité. AJMF semaine DILCRAH 2022

du samedi 12 février au vendredi 25 mars à Université d’Evry

L’AJMF organise plusieurs évènement pendant la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme L’AJMF organise plusieurs évènement pendant la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, qui se tiendra du 21 au 28 Mars 2022 AJMF semaine DILCRAH 2022 Université d’Evry 23 bd Francois Mitterand 91000 Évry courcouronnes La Trinité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T09:30:00 2022-02-12T06:30:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T15:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T15:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T15:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T15:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Trinité Autres Lieu Université d'Evry Adresse 23 bd Francois Mitterand 91000 Évry courcouronnes Ville La Trinité lieuville Université d'Evry La Trinité

Université d'Evry La Trinité https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-trinite/

AJMF semaine DILCRAH 2022 Université d’Evry 2022-02-12 was last modified: by AJMF semaine DILCRAH 2022 Université d’Evry Université d'Evry 12 février 2022 La Trinité Université d'Evry La Trinité

La Trinité