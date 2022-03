? AJMF Programme de la soirée: ” L’ Esprit de Cordoue” du Jeudi 24 Mars 2022 à l’IMA : Institut du Monde Arabe, 24 mars 2022, Paris.

AJMF Programme de la soirée: " L' Esprit de Cordoue" du Jeudi 24 Mars 2022 à l'IMA :

19h00 – 19h15: Courte présentation de la soirée par : M. Edgar Laloum: Vice-président de l'AJMF Paris Paroles de bienvenue par : M. Jack Lang Président de l'IMA M. le Rabbin Serfaty Président fondateur de l'AJMF 19H15 -20h15: Programme artistique avec: Henri Agnel pour les arrangements musicaux Louisa Nadour pour les poèmes et traductions Solea Garcia Fons pour les chants Et la danseuse Ana Yepes. 20h30 – 21h30: Débat sur le thème: "L'esprit de Cordoue possible aujourd'hui?" avec: Brigitte Stora: Auteure, journaliste et documentariste Chiheb Mnasser: Directeur général de la Fondation de l'Islam de France Claude Nataf: Historien Nour-Eddin Skiker: Responsable Jeunesse à Aubervilliers 21h30 – 21h45: Questions du public 21h45: Mots de conclusion du Co-Président de l'AJMF Paris M. Akim Helitime et ouverture du buffet.

Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris



