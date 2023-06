concert » Une nuit avec Faust » ASSOCIATION INVENTIO AJECTA – Dépôt des locomotives Longueville, 24 juin 2023, Longueville.

concert » Une nuit avec Faust » ASSOCIATION INVENTIO Samedi 24 juin, 20h00 AJECTA – Dépôt des locomotives Réservations conseillées

(Festival INVENTIO : Edition n°8 Programmation et billetterie – inventio-music site officiel)

Spectacle pluridisciplinaire, original, voire inclassable, en trois actes qui métisse comédiens, danseurs et musiciens pour une sorte de voyage initiatique, imprévisible et mouvementé, à l’instar des aventures de Faust. Visions du duo Faust/Mephistopheles se démultipliant dans les décors inspirants du Théâtre du Voyageur et de la Rotonde ferroviaire de Longueville où le Théâtre du Voyageur, le pianiste Orlando Bass et le violoniste Léo Marillier s’amusent à briser les lignes et proposent des tuilages inédits entre jeu théâtral, chorégraphie et interprétation musicale.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-longueville

AJECTA – Dépôt des locomotives 3 rue Louis-Platriez 77650 Longueville Longueville 77650 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 08 60 62 http://www.ajecta.org https://www.facebook.com/groups/ajecta/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.inventio-music.com/programmation-festival-2023/ »}] [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-longueville »}] Rotonde ferroviaire de 1911 en bois abritant une collection de 12 machines à vapeur : 030 Rimaucourt, 040 Nord, 030 Schneider, 020 Suzanne, 020 Corpet, 040 TA 137, 130 B 348, 130 B 476, 141 TB 407, 141 TC 19, 140 C 231, 230 D 116.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

© Franck Jaillard