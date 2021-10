Ajaproun Arthémusa, 31 octobre 2021, Arles.

Ajaproun

Arthémusa, le dimanche 31 octobre à 18:00

Arthémusa invite Ajaproun – Chants populaires des Pays d’Oc et d’Italie, avec Katia Masselot et Emmanuelle Aymès. Ajaproun c’est deux voix qui s’entremêlent et se répondent, dans des contre-chants ou à l’unisson, créant des harmonies intenses et envoûtantes. Elles sont accompagnées par le jeu d’une guitare en accord ouvert et par des percussions (daf, tamburello, percussions additionnelles…) Elles mettent en musique les textes de poètes et d’auteurs anciens et contemporains, interprètent les chants appris dans les collectages et par transmission orale. Des récits de marins, de travailleurs forcés à quitter leurs terres natales, des histoires d’amour, d’éloignement, de jalousie, de cannibalisme… Arthémusa met à disposition, comme un écrin insolite, son jardin indiscipliné. Une nouvelle occasion de (re)découvrir cet intimiste lieu trinquetaillais, ce qu’il s’y trame pour les grands et les petits, et surtout…profiter de ce beau moment ensemble. Réservation fortement conseillée (places limitées). Infos et tarifs en mp, sur [arthemusa@outlook.fr](mailto:arthemusa@outlook.fr) ou au 06 10 34 63 83. Au plaisir de partager ces moments avec vous.

Arthémusa 7 Rue Vasco Corsi, 13200 Arles Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône



2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T19:30:00