Atelier eau : visite du laboratoire départemental d’analyse de l’eau Ajain, 5 décembre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Le CPIE des Pays Creusois organise une visite du laboratoire d’analyse départemental de l’eau..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The CPIE des Pays Creusois organizes a visit to the departmental water analysis laboratory.

El CPIE des Pays Creusois organiza una visita al laboratorio departamental de análisis del agua.

Das CPIE des Pays Creusois organisiert einen Besuch des departementalen Wasseranalyselabors.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Grand Guéret