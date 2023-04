Partez vivre une experience Ajaccio Ajaccio Catégories d’Évènement: Ajaccio

Partez vivre une experience Mercredi 10 mai, 14h00 Ajaccio Erasmus +, une expérience unique à l'étranger

Vous avez besoin de parler anglais ou italien, allemand, espagnol ou portugais pour votre projet professionnel ?

Avec le programme de mobilité européenne Erasmus+ vous pouvez vivre une expérience en entreprise en Irlande, Italie, Suède, Allemagne, Espagne, Portugal, ou à Malte.

