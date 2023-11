Soirée Téléthon Aize, 9 décembre 2023, Aize.

Aize,Indre

Le Comité des Fêtes Saint-Hilaire Saint-Vincent d’Aize organise sa Choucroute Dansante le samedi 9 décembre 2023 à partir de 19h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 20 EUR.

Aize 36150 Indre Centre-Val de Loire



The Comité des Fêtes Saint-Hilaire Saint-Vincent d’Aize is organizing its Choucroute Dansante on Saturday December 9, 2023 from 7:30pm.

El Comité des Fêtes Saint-Hilaire Saint-Vincent d’Aize organiza su Choucroute Dansante el sábado 9 de diciembre de 2023 a partir de las 19h30.

Das Festkomitee Saint-Hilaire Saint-Vincent d’Aize organisiert am Samstag, den 9. Dezember 2023 ab 19:30 Uhr seinen Sauerkraut-Tanz.

