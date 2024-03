AiYYO aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

PAF : 5 euros.

AiYYO est un groupe de Funk, de Soul Music. Une bonne partie de ce qu’on joue a connu le succès dans les 70’s avant de renaitre grâce au Hip-Hop au cours des 3 dernières décennies.

On est branché sur la géniale discographie de James Brown, the Meters, Barry White, Labbi Siffre Cymande, etc.. On va et vient entre les arrangements originaux et ce que ces compositions sont devenues dans leurs versions rappées.

Nous sommes 7 musiciens dont 1 rappeur avec qui on prépare la sortie d’un premier EP de 4 titres originaux en mai 2024 mais notre scène reste ouverte aux collaborations bien inspirées, aux free styles qui mettent le feu tant sur scène que parmi le public!

FUNK – HIP HOP

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

AiYYO