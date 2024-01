Nouvel an chinois fêté à la bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne, samedi 10 février 2024.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 12:00:00

La bibliothèque Simone Veil vous propose une création de lanternes chinoises et des décorations de dragons pour les plus jeunes.

Donnez une seconde vie aux livres tout en réalisant une sculpture originale et un objet de décoration.

Un beau moment à partager !

Durée : 2h – Gratuit – Tout public.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Val de Vienne