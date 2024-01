Portes ouvertes du Club de billard aixois Aixe-sur-Vienne, samedi 3 février 2024.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Le club de billard aixois organise un après-midi portes ouvertes dans son local.

Venez découvrir ce loisir passionnant et venez surtout vous initier avec du matériel mis à votre disposition.

Convivialité assurée par les membres du club au cours de ce moment d’échanges et de découverte.

Ouvert à tout public.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Val de Vienne