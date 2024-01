Tous au ciné ! – Les bad guys Aixe-sur-Vienne, vendredi 2 février 2024.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02 21:40:00

Après toute une vie de braquages légendaires, les criminels notoires M. Wolf, M. Snake, M. Piranha, M. Shark et Mme Tarantula sont enfin capturés. Pour éviter une peine de prison, les animaux hors-la-loi doivent réussir leur plus grande arnaque : devenir des citoyens modèles. Sous la tutelle de leur mentor, le professeur Marmalade, la bande entreprend de faire croire au monde qu’elle est en train de devenir honnête.

Durée : 1h40.

Pour tout public à partir de 6 ans.

Tarif : 2€ .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



