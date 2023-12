Soirée théâtre avec l’Atelier Garance Aixe-sur-Vienne, 27 janvier 2024, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:30:00

L’Atelier Théâtre Garance, originaire de Haute-Vienne, jouera la pièce Building au Centre Culturel Jacques Prévert.

Un building, 13 étages, nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers…Le président directeur général amorce la pièce en motivant ses employés avec un discours démagogique puis, suivant la chronologie d’une journée de travail, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage : hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés de communication s’agitent, déjeunent, prospectent, brainstorment au rythme des crashs de pigeons sur leurs baies vitrées. Ce n’est pas le meilleur des mondes possibles mais pourtant on rit ! La pièce, piquante, caustique, menée tambour battant, est ponctuée de passages chorégraphiés mettant en relief l’absurde..

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Val de Vienne