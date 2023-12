Tous au ciné ! – Atlantide, l’empire perdu Aixe-sur-Vienne, 12 janvier 2024, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12 21:40:00

Milo James Thatch, un cartographe et linguiste spécialiste en dialectes anciens, travaille sans relâche au sous-sol d’un musée. Comme jadis son grand-père explorateur, il souhaite découvrir l’Atlantide, la légendaire cité perdue.

Il reçoit alors la visite de Preston B. Whitmore, un millionnaire excentrique. Ce dernier a en sa possession un mystérieux manuscrit révélant l’emplacement de l’Atlantide et que seul Milo peut déchiffrer. Grâce au financement de Whitmore, celui-ci embarque dans un immense sous-marin et se joint à une équipe d’audacieux explorateurs avec à son commandement le Capitaine Rourke. L’expédition sous-marine s’annonce fructueuse grâce aux indications fournies par le manuscrit. Ce qu’ils découvriront changera leur existence pour toujours.

Durée : 1h35.

Pour tout public à partir de 8 ans.

Tarif : 2€ ..

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Val de Vienne