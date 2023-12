Atelier réparation au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne, 18 décembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 19:00:00

fin : 2023-12-18 21:00:00

Vous n’osez pas ouvrir vos machines seul·es pour les réparer, les nettoyer ou par curiosité?

Vous avez envie d’aider à réparer?

Retrouvez-nous pour cette 2ème édition des rencontres de bricoleurs et bricoleuses d’Aixe sur Vienne!

Si vous voulez vous débarrasser de vos appareils, contacter Marius avant car nous avons peu d’espace de stockage ou livrez à https://co-lec.com/

Un partenariat des Ami·es du Temps de Vivre et de l’association Imagine..

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Val de Vienne