Tous au ciné ! : Clifford Aixe-sur-Vienne, 15 décembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu… géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyage d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, Clifford va donner au monde une grande leçon d’amour !

Durée : 1h40.

Pour tout public à partir de 6 ans.

Tarif : 2€ ..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:40:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Emily Elizabeth, a young schoolgirl, receives an adorable little red dog as a present from a magician. What a surprise when she wakes up the next day in her small New York apartment to find the same dog? now a giant! With her single mother away on a business trip, Emily embarks on a whimsical and unpredictable adventure through the Big Apple with her Uncle Casey. Adapted from the beloved character in the famous Scholastic book series, Clifford will teach the world a lesson in love!

Running time: 1 hour 40 minutes.

For ages 6 and up.

Price: 2?

Emily Elizabeth, una joven colegiala, recibe un adorable perrito rojo como regalo de un mago. Qué sorpresa se lleva cuando al día siguiente se despierta en su pequeño piso de Nueva York y descubre que el mismo perro se ha convertido… ¡en un gigante! Con su madre soltera de viaje de negocios, Emily se embarca en una caprichosa e imprevisible aventura por la Gran Manzana con su caprichoso e imprevisible tío Casey. Adaptación del entrañable personaje de la famosa serie de libros de Scholastic, ¡Clifford está a punto de dar al mundo una lección de amor!

Duración: 1 hora 40 minutos.

Para mayores de 6 años.

Precio: 2 euros.

Emily Elizabeth, eine junge Schülerin, erhält von einem Zauberer einen süßen kleinen roten Hund geschenkt. Sie ist überrascht, als sie am nächsten Tag in ihrer kleinen Wohnung in New York aufwacht und denselben Hund vor sich hat, der nun ein Riese ist Da ihre alleinerziehende Mutter auf Geschäftsreise ist, begibt sich Emily mit ihrem launischen und unberechenbaren Onkel Casey auf ein Abenteuer voller Überraschungen und Wendungen quer durch den Big Apple. Clifford, der von der beliebten Figur aus der berühmten Scholastic-Buchreihe adaptiert wurde, wird der Welt eine große Lektion in Sachen Liebe erteilen!

Dauer: 1 Stunde 40 Minuten.

Für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Preis: 2?

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Val de Vienne