Présentation des vitraux de la chapelle d’Arliquet Aixe-sur-Vienne, 4 décembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Le Comité Historique et Culturel du Val de Vienne tiendra sa prochaine réunion à 18 heures au centre culturel Jacques Prévert.

Gratuite et ouverte à tous, elle portera sur les vitraux de la chapelle d’Arliquet réalisés par le maître-verrier Francis Chigot, et sera présentée par Francis Laroulandie et Brigitte Trampont avec la participation de Stéphane Cazenove, du service régional du Patrimoine et de l’Inventaire..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 20:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité Historique et Culturel du Val de Vienne will hold its next meeting at 6pm at the Jacques Prévert cultural center.

Free of charge and open to all, it will focus on the stained glass windows in the Arliquet chapel created by master glassworker Francis Chigot, and will be presented by Francis Laroulandie and Brigitte Trampont, with the participation of Stéphane Cazenove, from the regional heritage and inventory department.

El Comité Histórico y Cultural del Valle de Vienne celebrará su próxima reunión a las 18.00 horas en el centro cultural Jacques Prévert.

La reunión, gratuita y abierta a todos, se centrará en las vidrieras de la capilla del Arliquet creadas por el maestro vidriero Francis Chigot, y será presentada por Francis Laroulandie y Brigitte Trampont, con la participación de Stéphane Cazenove, del departamento regional de patrimonio e inventario.

Das Comité Historique et Culturel du Val de Vienne hält seine nächste Sitzung um 18 Uhr im Kulturzentrum Jacques Prévert ab.

Sie wird von Francis Laroulandie und Brigitte Trampont unter Mitwirkung von Stéphane Cazenove vom regionalen Amt für Kulturerbe und Inventarisierung präsentiert.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Val de Vienne