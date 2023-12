Braderie du Secours Catholique Aixe-sur-Vienne, 4 décembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

L’antenne du Secours Catholique organise sa braderie toute la journée.

Rendez-vous sur place, la rue se trouve face à l’église en direction du parking de la rue des Fossés.

Venez chiner dans cet entrepôt où vous pourriez sûrement trouver votre bonheur parmi les vêtements et autres objets de bricolage, décorations, vaisselles, etc.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Secours Catholique branch is holding an all-day garage sale.

The street is opposite the church, in the direction of the rue des Fossés parking lot.

Come and browse in this warehouse, where you’re sure to find what you’re looking for: clothes, DIY items, decorations, crockery, etc

El Secours Catholique organiza una venta de garaje durante todo el día.

Se encuentra frente a la iglesia, en dirección al aparcamiento de la rue des Fossés.

Venga a curiosear en este almacén, donde seguro que encontrará lo que busca: ropa, artículos de bricolaje, decoración, vajilla, etc

Die Antenne des Secours Catholique organisiert den ganzen Tag über ihren Flohmarkt.

Sie treffen sich vor Ort, die Straße befindet sich gegenüber der Kirche in Richtung des Parkplatzes der Rue des Fossés.

Kommen Sie und stöbern Sie in diesem Lager, wo Sie sicherlich Ihr Glück unter den Kleidungsstücken und anderen Bastelgegenständen, Dekorationen, Geschirr usw. finden können

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Val de Vienne