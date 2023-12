Séance de dédicace avec caricature Aixe-sur-Vienne, 9 décembre 2023 09:30, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Venez trouver un cadeau personnalisé idéal pour Noël au Temps de Vivre!

Christophe Compin et Christian Laîné vous présenteront et vous dédicaceront leur portfolio humoristique avec « 52 aphorismes très imagés » proposé à la vente avec sa caricature.

Vous pourrez demander à ce qu’ils vous fassent seulement votre caricature ou, d’après une photo que vous aurez amenée, faire dessiner la caricature d’une autre personne !

Pensez à ce cadeau très original à l’approche des fêtes. Rendez-vous donc de 9h30 à 12h..

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and find the perfect personalized Christmas gift at Le Temps de Vivre!

Christophe Compin and Christian Laîné will be presenting and signing their humorous portfolio of « 52 aphorismes très imagés », available for sale with caricature.

You can ask them to draw just your caricature, or, based on a photo you’ve brought along, have them draw a caricature of someone else!

Think of it as an original gift for the festive season. See you there from 9.30 a.m. to 12 p.m.

¡Venga a encontrar el regalo de Navidad personalizado perfecto en Temps de Vivre!

Christophe Compin y Christian Laîné presentarán y firmarán su portafolio humorístico de « 52 aforismes très imagés », a la venta con su caricatura.

Puede pedirles que dibujen sólo su caricatura o, a partir de una foto que haya traído, ¡que dibujen la caricatura de otra persona!

No se olvide de este regalo tan original en vísperas de las fiestas. Venga de 9.30 a 12 h.

Finden Sie bei Le Temps de Vivre ein ideales personalisiertes Weihnachtsgeschenk!

Christophe Compin und Christian Laîné werden Ihnen ihr humoristisches Portfolio mit « 52 sehr bildhaften Aphorismen » vorstellen und signieren, das mit einer Karikatur zum Verkauf angeboten wird.

Sie können sich von ihnen nur Ihre Karikatur zeichnen lassen oder anhand eines von Ihnen mitgebrachten Fotos die Karikatur einer anderen Person zeichnen lassen!

Denken Sie an dieses sehr originelle Geschenk in der Vorweihnachtszeit. Treffpunkt ist also von 9.30 bis 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Val de Vienne