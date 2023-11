J’écris ma lettre au Père-Noël Aixe-sur-Vienne, 5 décembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Avez-vous été sage cette année?

Après l’école, venez à la bibliothèque Simone Veil pour écrire votre lettre au Père Noël et l’envoyer ensuite au secrétariat du Père Noël de La Poste depuis le Tiers-lieu L’iD.

Tout public sera le bienvenu, petits et grands !

Cette animation est gratuite..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 18:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Have you been a good boy this year?

After school, come to the Simone Veil library to write your letter to Santa Claus and send it to La Poste?s Santa secretariat from the Tiers-lieu L?iD.

All ages are welcome!

This event is free of charge.

¿Te has portado bien este año?

Después de clase, acércate a la Biblioteca Simone Veil para escribir tu carta a Papá Noel y enviarla a la secretaría de Papá Noel en La Poste desde el L’iD Tiers-lieu.

Todas las edades son bienvenidas

La actividad es gratuita.

Warst du dieses Jahr brav?

Kommen Sie nach der Schule in die Bibliothek Simone Veil, um Ihren Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben und ihn anschließend vom Drittort L?iD aus an das Sekretariat des Weihnachtsmanns bei La Poste zu schicken.

Alle sind herzlich willkommen, ob groß oder klein!

Diese Animation ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Vienne