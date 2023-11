L’Autrement cabaret Aixe-sur-Vienne, 2 décembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

A l’approche de Noël, on redevient tous des enfants ! Alors rendez-vous au Centre Culturel Jacques Prévert pour un spectacle unique !

Nouvel opus pour une nouvelle aventure : humour, mystère, parodie, magie, surprise, chansons… Un moment toujours aussi décalé, sans danseuse, sans cancan, sans hypnose ni mentalisme mais qui vous emmène à un rythme effréné dans de nouvelles expériences… Le public est acteur à 100% de ce nouveau cabaret, allant de surprises en surprises, en faisant connaissance avec de nouveaux personnages tous aussi surprenants… Gisèle aura-t’elle cette fois le dessus et le contrôle de la soirée ? Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte, une soirée où les zygomatiques ne sont jamais au repos, bref, une soirée où même le temps passe plus vite et ne laisse aucun temps mort…

Tout public à partir de 7 ans.

Durée de la soirée: 1h45.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 22:30:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As Christmas approaches, we all become children again! Join us at the Centre Culturel Jacques Prévert for a unique show!

A new opus for a new adventure: humor, mystery, parody, magic, surprise, songs? It’s as offbeat as ever, with no dancers, no cancan, no hypnosis and no mentalism, but it takes you on a fast-paced journey of new experiences? The audience is 100% involved in this new cabaret, going from surprise to surprise, getting to know new and equally surprising characters? Will Gisèle have the upper hand this time? An evening not to be missed under any circumstances, an evening where the zygomatic muscles are never at rest, in short, an evening where even time flies by and there’s never a dull moment?

For all ages 7 and up.

Running time: 1h45

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¡es hora de volver a ser niño! Únase a nosotros en el Centre Culturel Jacques Prévert para disfrutar de un espectáculo único

Un nuevo opus para una nueva aventura: humor, misterio, parodia, magia, sorpresa, canciones? Sin bailarines, sin cancán, sin hipnosis y sin mentalismo, este espectáculo le hará vivir nuevas experiencias.. El público participa al 100% en este nuevo cabaret, yendo de sorpresa en sorpresa, conociendo a nuevos personajes igual de sorprendentes? Esta vez, ¿tendrá Gisèle la sartén por el mango y controlará la velada? Una velada que no hay que perderse bajo ningún concepto, una velada en la que los músculos cigomáticos nunca descansan, en definitiva, una velada en la que incluso el tiempo pasa volando y nunca hay un momento aburrido..

Para todos los públicos a partir de 7 años.

Duración: 1h45

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, werden wir alle wieder zu Kindern! Wir treffen uns im Centre Culturel Jacques Prévert für eine einzigartige Show!

Ein neues Opus für ein neues Abenteuer: Humor, Geheimnis, Parodie, Magie, Überraschung, Lieder? Ein immer noch schräger Moment, ohne Tänzerin, ohne Cancan, ohne Hypnose oder Mentalismus, der Sie aber in einem rasanten Tempo zu neuen Erfahrungen führt? Das Publikum ist zu 100 % Teil dieses neuen Kabaretts und erlebt eine Überraschung nach der anderen, indem es neue, ebenso überraschende Charaktere kennenlernt? Wird Gisèle dieses Mal die Oberhand und die Kontrolle über den Abend haben? Ein Abend, den Sie unter keinen Umständen verpassen dürfen, ein Abend, an dem die Zygomatiken nie zur Ruhe kommen, kurz gesagt, ein Abend, an dem sogar die Zeit schneller vergeht und keine Pause zulässt?

Für alle Zuschauer ab 7 Jahren.

Dauer des Abends: 1h45

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de Vienne