Boutique de Noël au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne, 1 décembre 2023 10:20, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Venez découvrir les créations de 5 artisans dans le cadre de la boutique éphémère de Noël au Temps de Vivre.

L’exposition-vente est ouverte tout au long de ce mois de décembre jusqu’au samedi 30 et vous laissera du choix pour réaliser vos cadeaux autour des thèmes de la déco, des bijoux, des céramiques, du bois, de la couture et des plantes médicinales.

Un bon moment pour vous mettre des étoiles plein les yeux et faire votre choix en toute convivialité..

2023-12-01 fin : 2023-12-09

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the creations of 5 artisans as part of Le Temps de Vivre’s ephemeral Christmas boutique.

The exhibition-sale is open throughout December until Saturday 30th, and will give you plenty of choice for your gift-giving around the themes of decoration, jewelry, ceramics, wood, sewing and medicinal plants.

It’s a great opportunity to put stars in your eyes and make your choice in a friendly atmosphere.

Venga a descubrir las creaciones de 5 artesanos en el marco de la boutique efímera de Navidad de Le Temps de Vivre.

La exposición y venta, abierta durante todo el mes de diciembre hasta el sábado 30, le permitirá elegir sus regalos en los ámbitos de la decoración, la joyería, la cerámica, la madera, la costura y las plantas medicinales.

Es una buena manera de poner estrellas en sus ojos y hacer su elección en un ambiente agradable.

Entdecken Sie die Kreationen von fünf Kunsthandwerkern im Rahmen der vorübergehenden Weihnachtsboutique in Le Temps de Vivre.

Die Verkaufsausstellung ist den ganzen Dezember über bis Samstag, den 30. Dezember geöffnet und bietet Ihnen eine große Auswahl an Geschenkideen rund um die Themen Deko, Schmuck, Keramik, Holz, Nähen und Heilpflanzen.

Eine gute Zeit, um Ihnen Sterne in die Augen zu zaubern und Ihre Wahl in aller Gemütlichkeit zu treffen.

