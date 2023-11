Journée sur le financement dans l’Economie Sociale et Solidaire Aixe-sur-Vienne, 30 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Dans le cadre du mois de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en Nouvelle-Aquitaine et le Temps de Vivre organisent une journée ludique sur le financement des structures de l’ESS. En partenariat avec la Fédération Châtaigneraie Limousine et le soutien du Crédit Mutuel.

Des ateliers sur toute la journée pour les porteurs de projets et structures de l’ESS.

Accueil à 9h30, temps d’interconnaissance ludique à 10h, méthodologie du projet à 11h15, pause déjeuner avec présence d’un foodtruck, financement participatif et citoyen (trucs et astuces) à 14h, peut-on faire financer son fonctionnement à 15h15, quels financements pour mon projet à 15h45 et clôture ludique autour des jeux Fricsol et Commun’poly à 16h30.

Rendez-vous fil rouge: des créneaux de rendez-vous individuels sont proposés avec entre autres les financeurs.

Sur réservation..

2023-11-30

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of SSE (Social and Solidarity Economy) month, the Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en Nouvelle-Aquitaine and Le Temps de Vivre are organizing a fun-filled day on financing SSE structures. In partnership with the Fédération Châtaigneraie Limousine and with the support of Crédit Mutuel.

Workshops throughout the day for project leaders and SSE structures.

Welcome at 9:30 a.m., playful networking at 10 a.m., project methodology at 11:15 a.m., lunch break with a foodtruck, participatory and citizen financing (tips and tricks) at 2 p.m., how to get your project financed at 3:15 p.m., what financing for my project at 3:45 p.m. and a playful closing with the Fricsol and Commun’poly games at 4:30 p.m.

Rendez-vous fil rouge: individual appointments are available with funders and others.

Reservations required.

En el marco del Mes de la ESS (Economía Social y Solidaria), la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire en Nouvelle-Aquitaine y Temps de Vivre organizan una jornada lúdica sobre la financiación de las estructuras de la ESS. En colaboración con la Fédération Châtaigneraie Limousine y con el apoyo del Crédit Mutuel.

Talleres durante todo el día para responsables de proyectos y estructuras de ESS.

Bienvenida a las 9.30 h, momento lúdico para conocerse a las 10 h, metodología de proyectos a las 11.15 h, pausa para comer con un foodtruck, financiación participativa y ciudadana (trucos y consejos) a las 14 h, puedes conseguir que tu empresa se financie a las 15.15 h, qué tipo de financiación para mi proyecto a las 15.45 h y una divertida sesión de clausura con los juegos Fricsol y Commun’poly a las 16.30 h.

Reuniones individuales: se ofrecen reuniones individuales con financiadores y otras personas.

Es necesario reservar.

Im Rahmen des Monats der ESS (Economie Sociale et Solidaire) organisieren die Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire in Nouvelle-Aquitaine und Le Temps de Vivre einen spielerischen Tag über die Finanzierung von ESS-Strukturen. In Partnerschaft mit dem Verband Châtaigneraie Limousine und mit Unterstützung des Crédit Mutuel.

Den ganzen Tag über werden Workshops für Projektträger und ESS-Strukturen angeboten.

Begrüßung um 9.30 Uhr, spielerisches Kennenlernen um 10 Uhr, Projektmethodik um 11.15 Uhr, Mittagspause mit einem Foodtruck, partizipative und bürgerschaftliche Finanzierung (Tipps und Tricks) um 14 Uhr, kann man seine Betriebskosten finanzieren lassen um 15.15 Uhr, welche Finanzierungen für mein Projekt um 15.45 Uhr und spielerischer Abschluss mit den Spielen Fricsol und Commun’poly um 16.30 Uhr.

Treffpunkt roter Faden: Es werden individuelle Treffpunkte für Gespräche mit u. a. den Geldgebern angeboten.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Vienne