Concert de la Sainte Cécile Aixe-sur-Vienne, 26 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Il y aura de l’animation dans la chapelle d’Arliquet ce dimanche !

Les chorales aixoise et limougeaude La Bell’Avventura et La Voce della Dante organisent un concert à l’occasion de la Sainte-Cécile.

Des chants profanes et sacrés seront proposés à partir de 16h30.

Avec, à la direction, Françoise Gaillard, et au piano, A. Metelin.

Venez passer un bon moment en compagnie de ces deux groupes vocaux qui sont fidèles chaque année avec leur public dans ce merveilleux site d’Arliquet.

Participation libre..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:30:00. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



There’ll be plenty of entertainment in the Arliquet chapel this Sunday!

The Aix-en-Provence and Limoges choirs La Bell’Avventura and La Voce della Dante are organizing a concert to celebrate Sainte-Cécile.

Secular and sacred songs will be performed from 4.30pm.

With Françoise Gaillard conducting, and A. Metelin at the piano.

Come and enjoy the company of these two vocal groups, who are faithful to their audiences every year in the wonderful setting of Arliquet.

Free admission.

Este domingo, la capilla del Arliquet estará repleta de espectáculos

Los coros de Aix y Limoges La Bell’Avventura y La Voce della Dante organizan un concierto para celebrar Sainte-Cécile.

Se interpretarán cantos profanos y sacros a partir de las 16:30 h.

Bajo la dirección de Françoise Gaillard y con A. Metelin al piano.

Venga a disfrutar de la compañía de estos dos grupos vocales, fieles cada año a su público en este maravilloso marco del Arliquet.

Entrada gratuita.

In der Kapelle von Arliquet wird am Sonntag einiges los sein!

Die Chöre aus Aix und Limoges, La Bell’Avventura und La Voce della Dante, veranstalten anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilia ein Konzert.

Ab 16.30 Uhr werden weltliche und geistliche Lieder dargeboten.

Mit, am Dirigentenpult, Françoise Gaillard und am Klavier, A. Metelin.

Verbringen Sie einen schönen Moment mit diesen beiden Gesangsgruppen, die ihrem Publikum jedes Jahr an diesem wunderbaren Ort in Arliquet treu bleiben.

Teilnahme frei.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Val de Vienne