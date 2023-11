Marché de Noël du Comité de Jumelage Aixe-sur-Vienne, 25 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage avec la présence de la ville jumelée Grosshabersdorf d’Allemagne.

Certains exposants seront présents dans des chalets en bois et d’autres sous chapiteaux installés sur la place de l’église dans le cadre du marché hebdomadaire qui a lieu les samedis matins sur cette place.

Produits de bouche, artisanat et produits allemands (choucroute à emporter, bières allemandes…).

Petite restauration, buvette, vin chaud.

Nombreuses animations: musicales et danses.

Passage du Père-Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the Comité de Jumelage (Twinning Committee), with the presence of our twin town Grosshabersdorf from Germany.

Some stallholders will be present in wooden chalets, while others will be under tents set up in the church square as part of the weekly market held there on Saturday mornings.

Food products, crafts and German products (sauerkraut to take away, German beers…).

Snacks, refreshments and mulled wine.

Numerous musical and dance events.

A visit from Santa Claus.

Mercado de Navidad organizado por el Comité de Jumelage con la presencia de la ciudad gemela de Grosshabersdorf, de Alemania.

Algunos de los puestos se instalarán en chalets de madera, mientras que otros lo harán bajo carpas instaladas en la plaza de la iglesia, en el marco del mercado semanal que se celebra allí los sábados por la mañana.

Productos alimenticios, artesanía y productos alemanes (chucrut para llevar, cervezas alemanas, etc.).

Aperitivos, refrescos y vino caliente.

Mucha animación: música y baile.

Visita de Papá Noel.

Weihnachtsmarkt, der vom Comité de Jumelage organisiert wird und an dem auch die Partnerstadt Grosshabersdorf aus Deutschland teilnimmt.

Einige Aussteller werden in Holzhütten und andere in Zelten vertreten sein, die auf dem Kirchplatz im Rahmen des Wochenmarktes aufgestellt werden, der samstags morgens auf diesem Platz stattfindet.

Mundwaren, Kunsthandwerk und deutsche Produkte (Sauerkraut zum Mitnehmen, deutsche Biere…).

Kleine Snacks, Getränke und Glühwein.

Zahlreiche Animationen: Musik und Tanz.

Der Weihnachtsmann kommt vorbei.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Val de Vienne