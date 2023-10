Exposition « le village de Points Pluriels » Aixe-sur-Vienne, 24 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Le Centre Culturel Jacques Prévert accueille un salon présentant l’exposition des ouvrages réalisés par les membres de l’association aixoise Points Pluriels.

Broderies, points comptés, points de croix, patchwork, et bien d’autres ouvrages à venir admirer.

Tombola, buvette et petite restauration sur place.

Exposition ouverte de 10h à 18h.

Entrée libre.

Renseignements au 06 58 63 01 43.

2023-11-24 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Centre Culturel Jacques Prévert is hosting an exhibition of works by members of the Aix-based association Points Pluriels.

Embroidery, counted stitch, cross-stitch, patchwork and many other works to admire.

Tombola, refreshments and snacks on site.

Exhibition open from 10am to 6pm.

Free admission.

Information: 06 58 63 01 43

El Centre Culturel Jacques Prévert acoge una exposición de obras de miembros de la asociación Points Pluriels de Aix-en-Provence.

Bordados, punto contado, punto de cruz, patchwork y mucho más.

Rifa, refrescos y tentempiés in situ.

Exposición abierta de 10.00 a 18.00 h.

Entrada gratuita.

Información en el 06 58 63 01 43

Im Centre Culturel Jacques Prévert findet eine Ausstellung von Werken statt, die von den Mitgliedern des Aachener Vereins Points Pluriels angefertigt wurden.

Stickereien, Zählstiche, Kreuzstich, Patchwork und viele andere Werke können bewundert werden.

Tombola, Getränkestand und kleine Speisen vor Ort.

Die Ausstellung ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

Informationen unter 06 58 63 01 43

