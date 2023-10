Tous au ciné ! : « Shaun le mouton, le film » Aixe-sur-Vienne, 17 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Dans la campagne anglaise, Shaun, un mouton malicieux, en a plus qu’assez de la vie routinière qu’il mène à la ferme. Il élabore un plan minutieux pour bénéficier d’une journée de répit, mais les événements ne s’enchaînent pas comme il l’avait prévu. Le fermier se retrouve bien malgré lui en ville, totalement amnésique. Shaun et les autres animaux tentent de lui faire retrouver la mémoire tout en évitant les nombreux dangers de la ville. Ils doivent notamment se méfier d’un agent de la fourrière bien décidé à les capturer. Personnage adulé des jeunes Anglais, Shaun le mouton réussit brillamment son passage du petit au grand écran en conservant sa drôlerie intelligente, marque de fabrique des producteurs Nick Park et Peter Lord.

Durée : 1h25 .

Séance ouverte aux enfants à partir de 6 ans.

Tarif : 2€ ..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 21:30:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the English countryside, Shaun, a mischievous sheep, is fed up with his routine life on the farm. He devises a meticulous plan for a day’s respite, but events don’t turn out the way he planned. The farmer finds himself back in town with amnesia. Shaun and the other animals try to restore his memory, while avoiding the many dangers of the city. In particular, they have to watch out for a pound agent determined to capture them. Shaun the Sheep, a beloved character among young Britons, makes a brilliant transition from the small screen to the big one, retaining the intelligent fun that is the trademark of producers Nick Park and Peter Lord.

Running time: 1 hour 25 minutes.

Open to children aged 6 and over.

Price: 2?

En la campiña inglesa, Shaun, una traviesa oveja, está harto de su rutinaria vida en la granja. Idea un meticuloso plan para conseguir un día de respiro, pero los acontecimientos no salen como había planeado. A su pesar, el granjero se encuentra de vuelta en el pueblo con amnesia total. Shaun y los demás animales intentan devolverle la memoria mientras evitan los numerosos peligros de la ciudad. En particular, tienen que tener cuidado con un oficial de control de animales decidido a capturarlos. La oveja Shaun, un personaje muy querido entre los jóvenes británicos, ha hecho una brillante transición de la pequeña pantalla a la grande, conservando el humor inteligente que caracteriza a los productores Nick Park y Peter Lord.

Duración: 1 hora y 25 minutos.

Abierto a niños a partir de 6 años.

Precio: 2 euros.

Shaun, ein vorwitziges Schaf auf dem englischen Land, hat das routinemäßige Leben auf der Farm mehr als satt. Er schmiedet einen minutiösen Plan, um sich einen Tag Pause zu gönnen, doch die Ereignisse überschlagen sich, wie er es sich vorgestellt hat. Der Farmer findet sich unfreiwillig in der Stadt wieder und leidet unter einer totalen Amnesie. Shaun und die anderen Tiere versuchen, ihm sein Gedächtnis wiederzugeben, während sie den vielen Gefahren der Stadt ausweichen. Sie müssen sich vor allem vor einem Tierfänger in Acht nehmen, der sie einfangen will. Shaun das Schaf ist eine beliebte Figur bei jungen Engländern und schafft den Sprung von der Leinwand auf den Bildschirm mit Bravour. Dabei behält er seinen intelligenten Witz bei, der das Markenzeichen der Produzenten Nick Park und Peter Lord ist.

Dauer: 1h25 .

Die Vorstellung ist für Kinder ab 6 Jahren geöffnet.

Preis: 2?

