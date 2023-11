Concert Elizabeth Devlin Aixe-sur-Vienne, 16 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Elizabeth Devlin est une musicienne et poétesse originaire de Washington et installée à Brooklyn.

Avec sa voix magnétique et éthérée et son autoharpe, elle défie les structures musicales traditionnelles, construisant ses chansons comme des récits miniatures, des mondes magiques dans lesquels personnages, fantasmes et temps s’entrechoquent.

Son nouvel et quatrième album, « My Father’s Country », est tout juste sorti à l’automne. Elle est en tournée en Allemagne, Belgique, France et Suisse du 8 au 26 novembre.

www.elizabethdevlinmusic.com.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:00:00. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Elizabeth Devlin is a musician and poet originally from Washington, D.C., now based in Brooklyn.

With her magnetic, ethereal voice and autoharp, she defies traditional musical structures, constructing her songs as miniature narratives, magical worlds in which characters, fantasies and time collide.

Her new fourth album, « My Father’s Country », was released this autumn. She is on tour in Germany, Belgium, France and Switzerland from November 8 to 26.

www.elizabethdevlinmusic.com

Elizabeth Devlin es música y poeta, originaria de Washington pero afincada en Brooklyn.

Con su magnética y etérea voz y su autoarpa, desafía las estructuras musicales tradicionales, construyendo sus canciones como narraciones en miniatura, mundos mágicos en los que chocan personajes, fantasías y tiempo.

Su nuevo cuarto álbum, « My Father’s Country », acaba de publicarse en otoño. Del 8 al 26 de noviembre estará de gira por Alemania, Bélgica, Francia y Suiza.

www.elizabethdevlinmusic.com

Elizabeth Devlin ist eine Musikerin und Dichterin, die aus Washington stammt und in Brooklyn lebt.

Mit ihrer ätherischen, magnetischen Stimme und ihrem Autoharp fordert sie traditionelle musikalische Strukturen heraus und baut ihre Lieder wie Miniaturgeschichten auf, magische Welten, in denen Figuren, Fantasien und Zeiten aufeinanderprallen.

Ihr neues und viertes Album, « My Father’s Country », ist gerade im Herbst erschienen. Vom 8. bis 26. November ist sie auf Tournee in Deutschland, Belgien, Frankreich und der Schweiz.

www.elizabethdevlinmusic.com

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Val de Vienne