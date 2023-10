Les foulées aixoises Aixe-sur-Vienne, 12 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Participez à la 3ème édition des Foulées Aixoises, organisées par Aixe Running Club.

Accueil des coureurs: à la halle des sports et loisirs (rue Maurice Ravel) d’Aixe/Vienne le matin à partir de 8h.

Départ des courses à 10h30 avec au choix deux distances à parcourir : 6 et 12 km.

Ravitaillements au km 3: liquide, au km 6: liquide/solide, au km 9: liquide.

Inscription en ligne sur www.chronoteam.org (récompense aux 400 premiers inscrits).

Inscriptions sur place: uniquement le samedi 11 novembre de 14h à 18h au niveau de la halle des sports et loisirs.

Possibilité cette année de courir par équipe de trois (équipe mixte ou pas) autant pour le 6 que pour le 12 km. Ce sera dans ce cas le temps du meilleur coureur qui sera pris en compte.

A l’occasion de cette course, venez recycler les articles de sport que vous n’utilisez plus !.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 12:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take part in the 3rd edition of the Foulées Aixoises, organized by Aixe Running Club.

Runners welcome: at the sports and leisure hall (rue Maurice Ravel) in Aixe/Vienne from 8am.

Race starts at 10.30 a.m., with a choice of two distances: 6 and 12 km.

Refreshments at km 3: liquid, km 6: liquid/solid, km 9: liquid.

Online registration at www.chronoteam.org (reward for the first 400 registrants).

On-site registration: only on Saturday November 11 from 2pm to 6pm at the sports and leisure hall.

This year, it will be possible to run in teams of three (mixed teams or not) for both the 6 and 12 km. In this case, the time of the best runner will be taken into account.

Come and recycle the sports equipment you no longer use!

Participe en las 3as Foulées Aixoises, organizadas por el Aixe Running Club.

Los corredores son bienvenidos en el pabellón de deportes y ocio (rue Maurice Ravel) de Aixe/Vienne a partir de las 8 de la mañana.

Las carreras comienzan a las 10.30 h con dos distancias a elegir: 6 y 12 km.

Puntos de avituallamiento en el km 3: líquido, km 6: líquido/sólido, km 9: líquido.

Inscripción en línea en www.chronoteam.org (recompensa para los 400 primeros inscritos).

Inscripción in situ: únicamente el sábado 11 de noviembre de 14:00 a 18:00 en el pabellón de deportes y ocio.

Este año, será posible correr en equipos de tres (mixtos o no) tanto para los 6 km como para los 12 km. En este caso, se tendrá en cuenta el tiempo del mejor corredor.

¡Ven a reciclar el material deportivo que ya no utilices!

Nehmen Sie an der 3. Ausgabe der Foulées Aixoises teil, die vom Aixe Running Club organisiert werden.

Empfang der Läufer: in der Sport- und Freizeithalle (rue Maurice Ravel) in Aixe/Vienne am Morgen ab 8 Uhr.

Start der Läufe um 10:30 Uhr mit zwei Streckenlängen: 6 und 12 km.

Verpflegungsstellen bei km 3: Flüssigkeit, bei km 6: Flüssigkeit/Feststoff, bei km 9: Flüssigkeit.

Online-Anmeldung unter www.chronoteam.org (Belohnung für die ersten 400 Anmeldungen).

Anmeldung vor Ort: nur am Samstag, den 11. November, von 14 bis 18 Uhr in der Sport- und Freizeithalle.

Dieses Jahr besteht die Möglichkeit, in Dreierteams (gemischte oder nicht gemischte Teams) sowohl den 6- als auch den 12-km-Lauf zu laufen. In diesem Fall wird die Zeit des besten Läufers berücksichtigt.

Bei diesem Lauf können Sie Ihre nicht mehr benötigten Sportartikel recyceln!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Val de Vienne