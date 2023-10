Soirée jeux avec le GMHL Aixe-sur-Vienne, 10 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

En partenariat avec le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, la bibliothèque Simone Veil organise une soirée jeux pour connaître les missions du GMHL.

1er jeu : espace game « identifier l’animal mystère ». Durant cette aventure, vous découvrirez les différentes traces et indices de présences qui permettent d’identifier les mammifères. De jeunes bénévoles sont envoyés sur le terrain afin d’effectuer un inventaire d’espèces. Ils rencontrent sur leur chemin plusieurs traces et indices d’une espèce, mais difficile à identifier… C’est alors qu’on vous contacte pour que vous trouviez quel est cet animal mystère

2ème jeu : découvrez le jeu de plateau « Caisse à sec ». Par équipe de 3 à 4 personnes, vous devez récolter le plus d’argent possible pour soutenir le GMHL . Au fur et à mesure de l’avancée, répondez correctement aux questions et gagnez le gain. Obstacles à surmonter !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (Limousin Mammalogy and Herpetology Group), the Simone Veil library is organizing an evening of games to find out more about the GMHL’s missions.

game 1: « Identify the mystery animal ». During this adventure, you’ll discover the various tracks and clues that help identify mammals. Young volunteers are sent into the field to carry out a species inventory. Along the way, they come across many traces and clues of a species that are difficult to identify? That’s when they contact you to find out what this mystery animal is

2nd game: discover the « Caisse à sec » board game. In teams of 3 or 4, you have to raise as much money as possible to support the GMHL. As you progress, answer the questions correctly and win the prize. Obstacles to overcome!

En colaboración con el Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (Grupo de Mamíferos y Herpetología del Lemosín), la biblioteca Simone Veil organiza una velada de juegos para conocer mejor las misiones del GMHL.

juego 1: « Identifique al animal misterioso ». Durante esta aventura, descubrirás los diferentes rastros y señales de presencia que ayudan a identificar a los mamíferos. Jóvenes voluntarios son enviados al campo para realizar un inventario de especies. Por el camino, se encuentran con varios rastros y señales de una especie que son difíciles de identificar? Es entonces cuando se ponen en contacto contigo para averiguar de qué animal misterioso se trata

2º juego: descubre el juego de mesa « Caja seca ». En equipos de 3 o 4 personas, tenéis que recaudar el máximo dinero posible para apoyar a la GMHL. A medida que avancéis, responded correctamente a las preguntas y ganad el premio. ¡Obstáculos a superar!

In Zusammenarbeit mit der Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin organisiert die Bibliothek Simone Veil einen Spieleabend, um die Aufgaben der GMHL kennenzulernen.

1. Spiel: Raumspiel « Identifizieren Sie das geheimnisvolle Tier ». Während dieses Abenteuers entdecken Sie die verschiedenen Spuren und Hinweise, die zur Identifizierung von Säugetieren führen. Junge Freiwillige werden ins Feld geschickt, um ein Arteninventar zu erstellen. Auf ihrem Weg stoßen sie auf mehrere Spuren und Hinweise auf eine Art, die jedoch schwer zu identifizieren ist? Dann werden Sie kontaktiert, um herauszufinden, welches Tier das Geheimnis ist

2. Spiel: Entdecken Sie das Brettspiel « Trockenkiste ». In Teams von 3 bis 4 Personen müssen Sie so viel Geld wie möglich sammeln, um die GMHL zu unterstützen. Beantworten Sie im Laufe des Spiels die Fragen richtig und gewinnen Sie den Gewinn. Hindernisse zu überwinden!

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Val de Vienne