Et si nous jouions? avec la Marelle Limousine Aixe-sur-Vienne, 3 novembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Il peut être de société ou vidéo, il réunit toutes les générations… Qui est-ce ? Le jeu de société !

La bibliothèque Simone Veil et le Tiers-lieu L’iD vous proposent de découvrir ou de redécouvrir des jeux de société et numériques, avec la participation de la ludothèque La Marelle Limousine.

Rendez-vous de 15h à 17h à la bibliothèque Simone Veil et au Tiers-lieu L’iD.

Les participants ont également la possibilité de partager leurs propres jeux, afin d’apprendre de nouvelles astuces et stratégies.

Animation à destination de tous les âges et de tous les niveaux (public intergénérationnel).

Durée : 2h.

Participation gratuite..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



It can be a board game or a video game, and brings together all generations? What is it? The board game!

The Simone Veil library and the Tiers-lieu L?iD invite you to discover or rediscover board and digital games, with the participation of the game library La Marelle Limousine.

Join us from 3pm to 5pm at the Simone Veil library and Tiers-lieu L?iD.

Participants can also share their own games, to learn new tricks and strategies.

Activities for all ages and levels (intergenerational audience).

Duration: 2 hours.

Participation free of charge.

Puede ser un juego de mesa o un videojuego, y reúne a todas las generaciones? ¿De qué se trata? ¡Juegos de mesa!

La biblioteca Simone Veil y el Tiers-lieu L’iD le invitan a descubrir o redescubrir los juegos de mesa y los juegos digitales, con la participación de la ludoteca La Marelle Limousine.

Cita de 15:00 a 17:00 en la biblioteca Simone Veil y el Tiers-lieu L’iD.

Los participantes también podrán compartir sus propios juegos, para aprender nuevos trucos y estrategias.

Actividades para todas las edades y niveles (público intergeneracional).

Duración: 2 horas.

La participación es gratuita.

Es kann ein Gesellschafts- oder Videospiel sein, es verbindet alle Generationen? Wer ist es? Das Gesellschaftsspiel!

In der Bibliothek Simone Veil und im Drittort L?iD können Sie unter Mitwirkung der Ludothek La Marelle Limousine Gesellschafts- und digitale Spiele entdecken oder wiederentdecken.

Treffpunkt ist von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Bibliothek Simone Veil und im Tiers-lieu L?iD.

Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, ihre eigenen Spiele auszutauschen, um neue Tricks und Strategien zu erlernen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen und Niveaus (generationsübergreifendes Publikum).

Dauer: 2 Stunden.

Kostenlose Teilnahme.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Val de Vienne