Déclic 23 – Salon des arts oniriques, imaginaires, visionnaires et surréalistes Aixe-sur-Vienne, 28 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

« Déclic 23 », salon des Arts Oniriques, Imaginaires, Visionnaires et Surréalistes revient cette année pour présenter 20 artistes nationaux et régionaux dont les 3 artistes « chouchous » du public de « Déclic 22 ». 120 œuvres aux techniques différentes – marqueterie, peinture, aquarelle, sculpture, photographie, tapisserie, céramique- seront à découvrir.

Il sera possible de visiter l’exposition au Centre Culturel Jacques Prévert.

Au programme :

Le samedi 28 octobre à 20h00, conférence de François Schlesser, artiste autodidacte invité à Déclic 23. Débat avec le public. Entrée libre.

Pendant les 2 semaines de « Déclic 23 », des stages de peinture à l’huile de 4 jours seront organisés par l’artiste Jean-Noël Riou, « chouchou » du public de « Déclic 22 » dans la salle des associations à Saint-Martin-le-Vieux. Places limitées. 200€ par personne les 4 jours..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 12:30:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Déclic 23, salon des Arts Oniriques, Imaginaires, Visionnaires et Surréalistes, returns this year to present 20 national and regional artists, including the 3 public favourites from Déclic 22. 120 works in a variety of techniques – marquetry, painting, watercolor, sculpture, photography, tapestry, ceramics – will be on display.

It will be possible to visit the exhibition at the Centre Culturel Jacques Prévert.

Program:

Saturday, October 28 at 8:00 pm, lecture by François Schlesser, a self-taught artist invited to Déclic 23. Debate with the public. Free admission.

During the 2 weeks of « Déclic 23 », 4-day oil painting workshops will be organized by artist Jean-Noël Riou, « darling » of the « Déclic 22 » public, in the Salle des Associations at Saint-Martin-le-Vieux. Places limited. 200? per person for 4 days.

« Déclic 23 », la feria del arte onírico, imaginario, visionario y surrealista, vuelve este año para presentar a 20 artistas nacionales y regionales, entre ellos los 3 favoritos del público de « Déclic 22 ». se expondrán 120 obras de diversas técnicas: marquetería, pintura, acuarela, escultura, fotografía, tapicería y cerámica.

Puede visitar la exposición en el Centre Culturel Jacques Prévert.

El programa:

El sábado 28 de octubre a las 20.00 h, conferencia de François Schlesser, artista autodidacta invitado a Déclic 23, seguida de un debate con el público. Entrada gratuita.

Durante las dos semanas de « Déclic 23 », el artista Jean-Noël Riou, « favorito » del público de « Déclic 22 », organizará cursos de pintura al óleo de 4 días en la Sala de las Asociaciones de Saint-Martin-le-Vieux. Plazas limitadas. 200 por persona para 4 días.

« Déclic 23 », die Messe für traumhafte, imaginäre, visionäre und surrealistische Kunst, kehrt dieses Jahr mit 20 nationalen und regionalen Künstlern zurück, darunter die drei « Publikumslieblinge » von « Déclic 22 ». 120 Werke mit unterschiedlichen Techniken – Intarsien, Malerei, Aquarell, Skulptur, Fotografie, Wandteppiche, Keramik – werden zu sehen sein.

Die Ausstellung kann im Centre Culturel Jacques Prévert besichtigt werden.

Auf dem Programm stehen :

Am Samstag, den 28. Oktober um 20.00 Uhr: Vortrag von François Schlesser, autodidaktischer Künstler, der zu Déclic 23 eingeladen wurde; Diskussion mit dem Publikum. Der Eintritt ist frei.

Während der zwei Wochen von « Déclic 23 » werden viertägige Ölmalkurse von dem Künstler Jean-Noël Riou, dem Publikumsliebling von « Déclic 22 », im Salle des Associations in Saint-Martin-le-Vieux organisiert. Begrenzte Anzahl an Plätzen. 200? pro Person für die 4 Tage.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Val de Vienne