Rencontre de bricoleurs – Journées nationales de la réparation Aixe-sur-Vienne, 22 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, une rencontre de bricoleurs et bricoleuses est organisée de 15h à 18h au 1 avenue des Villas.

Réparation d’appareils électriques, petit électroménager, jouets électroniques, électro-portatifs, etc

Cette rencontre est gratuit –et ouverte à tous, même aux débutants !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées Nationales de la Réparation (National Repair Days), a meeting of DIY enthusiasts is organized from 3pm to 6pm at 1 avenue des Villas.

Repair of electrical appliances, small household appliances, electronic toys, hand-held power tools, etc

The event is free? and open to all, even beginners!

En el marco de las Journées Nationales de la Réparation (Jornadas Nacionales de la Reparación), se organiza un encuentro de aficionados al bricolaje de 15.00 a 18.00 horas en el número 1 de la avenue des Villas.

Reparación de aparatos eléctricos, pequeños electrodomésticos, juguetes electrónicos, herramientas eléctricas manuales, etc

El acto es gratuito… y está abierto a todos, ¡incluso a los principiantes!

Im Rahmen der Nationalen Reparaturtage wird von 15 bis 18 Uhr in der Avenue des Villas 1 ein Treffen von Heimwerkerinnen und Heimwerkern organisiert.

Repariert werden Elektrogeräte, kleine Haushaltsgeräte, elektronisches Spielzeug, Elektrowerkzeuge etc

Das Treffen ist kostenlos und offen für alle, auch für Anfänger!

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Val de Vienne