L’Atelier Théâtre Garance, originaire de Haute-Vienne, jouera la pièce Building au Centre Culturel Jacques Prévert.

Un building, 13 étages, nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers…Le président directeur général amorce la pièce en motivant ses employés avec un discours démagogique puis, suivant la chronologie d’une journée de travail, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage : hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés de communication s’agitent, déjeunent, prospectent, brainstorment au rythme des crashs de pigeons sur leurs baies vitrées. Ce n’est pas le meilleur des mondes possibles mais pourtant on rit ! La pièce, piquante, caustique, menée tambour battant, est ponctuée de passages chorégraphiés mettant en relief l’absurde..

The Atelier Théâtre Garance, from Haute-Vienne, will be performing the play Building at the Centre Culturel Jacques Prévert.

A building, 13 floors, we are at Consulting Conseil, a company whose mission is to coach coaches and advise consultants… The CEO opens the play by motivating his employees with a demagogic speechthen, following the chronology of a working day, we climb into the building at the steady pace of one scene per floor: hostesses, accountants, maintenance staff, executives, human resources directors, communications managers bustle about, lunching, prospecting, brainstorming to the rhythm of pigeon crashes on their bay windows. It’s not the best of all possible worlds, but we’re laughing! The play is piquant, caustic and fast-paced, punctuated by choreographed passages that highlight the absurd.

El Atelier Théâtre Garance, de Haute-Vienne, representará la obra Edificio en el Centre Culturel Jacques Prévert.

Un edificio, 13 plantas, estamos en Consulting Conseil, una empresa cuya misión es entrenar a coaches y asesorar a consultores… El Director General abre la obra motivando a sus empleados con un discurso demagógicoa continuación, siguiendo la cronología de una jornada laboral, nos adentramos en el edificio al ritmo constante de una escena por planta: azafatas, contables, personal de mantenimiento, ejecutivos, directores de recursos humanos, responsables de comunicación, todos bullendo, almorzando, haciendo prospecciones, intercambiando ideas al ritmo de las palomas que chocan contra sus miradores. No es el mejor de los mundos posibles, ¡pero nos reímos! La obra es picante, cáustica y trepidante, salpicada de pasajes coreografiados que ponen de relieve lo absurdo.

Das aus der Haute-Vienne stammende Atelier Théâtre Garance führt im Centre Culturel Jacques Prévert das Stück Building auf.

Ein Gebäude, 13 Stockwerke, wir befinden uns bei Consulting Conseil, einer Firma, deren Aufgabe es ist, Coaches zu coachen und Berater zu beraten… Der Generaldirektor beginnt das Stück, indem er seine Angestellten mit einer demagogischen Rede motiviert, dann folgt die Chronologie eines Tagesablaufsin der Folge werden wir durch das Gebäude geschleust, mit einer Szene pro Stockwerk: Hostessen, Buchhalter, Reinigungskräfte, Führungskräfte, Personalleiter, Kommunikationsbeauftragte, die sich bewegen, zu Mittag essen, Kunden werben, brainstormen, während die Tauben auf ihre Glasfenster stürzen. Es ist nicht die beste aller möglichen Welten, aber trotzdem wird gelacht! Das Stück ist pikant, ätzend und rasant und wird von choreografierten Passagen unterbrochen, die das Absurde hervorheben.

