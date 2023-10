Club de lecture à la bibliothèque Aixe-sur-Vienne, 21 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

La bibliothèque Simone Veil propose un nouveau club de lecture animé par Pause Lecture.

Au programme, un échange sur les lectures de l’été autour du thème du couple et de l’amour.

Et sur le livre du mois, ce sera une lecture de « la mare au diable » de Georges Sand.

Cette séance est gratuite et ouverte au public adulte..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Simone Veil library is offering a new book club led by Pause Lecture.

The program includes a discussion of the summer’s readings on the theme of couples and love.

The book of the month will be a reading of Georges Sand’s « La mare au diable ».

This session is free and open to adults.

La biblioteca Simone Veil propone un nuevo club de lectura dirigido por Pause Lecture.

El programa incluye un debate sobre las lecturas del verano en torno al tema de la pareja y el amor.

El libro del mes será « La mare au diable » de Georges Sand.

Esta sesión es gratuita y está abierta a los adultos.

Die Bibliothek Simone Veil bietet einen neuen Leseclub an, der von Pause Lecture geleitet wird.

Auf dem Programm steht ein Austausch über die Lektüre des Sommers rund um das Thema Paar und Liebe.

Und über das Buch des Monats wird Georges Sands « La mare au diable » gelesen.

Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an Erwachsene.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Val de Vienne