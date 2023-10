Dictée – Au fil des mots Aixe-sur-Vienne, 20 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

La bibliothèque Simone Veil organise sa toute première dictée !

L’exercice est un incontournable des bancs de l’école… Venez tester vos connaissances grammaticales, syntaxiques et orthographiques.

Saurez-vous déjouer les pièges et subtilités de la langue française ? A vos stylos, prêts ? Ecrivez !

Durée : 1h30 – A partir de 10 ans – Gratuit.

Renseignements et réservations : 05 55 70 25 91.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 12:00:00.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Simone Veil library organizes its very first dictation!

Dictation is an old school tradition? Come and test your knowledge of grammar, syntax and spelling.

Will you be able to outwit the traps and subtleties of the French language? Ready, set, go! Get writing!

Duration: 1h30 ? Ages 10 and up ? Free admission.

Information and reservations: 05 55 70 25 91

La biblioteca Simone Veil organiza su primer dictado

El dictado es una tradición de la vieja escuela? Venga a poner a prueba sus conocimientos de gramática, sintaxis y ortografía.

¿Serás capaz de evitar las trampas y sutilezas de la lengua francesa? Preparados, listos, ¡ya! ¡A escribir!

Duración: 1h30 ? A partir de 10 años ? Entrada gratuita.

Información y reservas: 05 55 70 25 91

Die Bibliothek Simone Veil organisiert ihr erstes Diktat!

Diese Übung ist ein Muss auf der Schulbank? Testen Sie Ihre grammatikalischen, syntaktischen und orthographischen Kenntnisse.

Können Sie die Fallen und Feinheiten der französischen Sprache umgehen? An die Stifte, fertig? Schreiben Sie!

Dauer: 1,5 Stunden ? Ab 10 Jahren ? Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen und Reservierungen: 05 55 70 25 91

