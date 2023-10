Semaine des Familles au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne, 15 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Le Temps de Vivre organise la « semaine des familles » du dimanche 15 au mercredi 25 octobre. Une semaine dédiée aux familles avec des activités à partager, des ressources pour les parents, des cafés, des conférences et encore d’autres surprises.

Dimanche 15: brunch familial avec la Mifa Café à 10h30 et 11h45.

Mercredi 18: café bébé de 10h à 12h

Jeudi 19: apéro parents d’ados de 19h à 21h

Vendredi 20: les structures petite enfance du Val de Vienne, café sur la parentalité Queer, et karaoké de 19h à 23h

Samedi 21: dédicace et atelier ludique parentes-enfants, atelier « zéro waste » de 16h à 18h

Dimanche22: atelier parenthèse zen et créative de 10h à 11h30

Lundi 23: atelier, jeux et causeries

Mardi 24: atelier réflexes, café jeux intergénérationnel, sensibilisation aux handicaps, conférence participative

Mercredi 25, atelier de cuisine, communication gestuelle, etc

Plus: www.letempsdevivre.co.

2023-10-15 fin : 2023-10-25 . .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Le Temps de Vivre is organizing « Family Week » from Sunday October 15 to Wednesday October 25. A week dedicated to families, with activities to share, resources for parents, cafés, conferences and other surprises.

Sunday 15: family brunch with Mifa Café at 10:30 and 11:45 a.m.

Wednesday 18: baby café from 10am to 12pm

Thursday 19: teen parents’ aperitif from 7pm to 9pm

Friday 20th: Val de Vienne early childhood structures, café on queer parenting, and karaoke from 7pm to 11pm

Saturday21: book signing and playful parent-child workshop, « zero waste » workshop from 4pm to 6pm

Sunday 22: Zen and creative parenthesis workshop from 10 to 11:30 a.m

Monday 23rd: workshop, games and talks

Tuesday 24: reflexes workshop, intergenerational games café, disability awareness, participatory conference

Wednesday 25: cooking workshop, gestural communication, etc

More: www.letempsdevivre.co

Le Temps de Vivre organiza la « Semana de la Familia » del domingo 15 al miércoles 25 de octubre. Una semana dedicada a las familias, con actividades para compartir, recursos para padres, cafés, conferencias y muchas otras sorpresas.

Domingo 15: brunch familiar con Mifa Café a las 10h30 y 11h45.

Miércoles 18: baby café de 10.00 a 12.00 h

Jueves 19: aperitivo para padres adolescentes de 19.00 a 21.00 h

Viernes 20: guardería en el Val de Vienne, café sobre paternidad queer y karaoke de 19.00 a 23.00 h

Sábado 21: firma de libros y taller lúdico padres-hijos, taller « residuos cero » de 16.00 a 18.00 h

Domingo 22: taller zen y paréntesis creativo de 10.00 a 11.30 h

Lunes 23: taller, juegos y charlas

Martes 24: taller de reflejos, café-juego intergeneracional, sensibilización a la discapacidad, conferencia participativa

Miércoles 25: taller de cocina, comunicación gestual, etc

Más información: www.letempsdevivre.co

Le Temps de Vivre organisiert die « Familienwoche » von Sonntag, dem 15. Oktober, bis Mittwoch, dem 25. Oktober. Eine Woche, die den Familien gewidmet ist, mit gemeinsamen Aktivitäten, Ressourcen für Eltern, Cafés, Vorträgen und vielen anderen Überraschungen.

Sonntag, 15.: Familienbrunch mit dem Mifa Café um 10:30 und 11:45 Uhr.

Mittwoch, 18.: Baby-Café von 10:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstag, 19.: Aperitif für Eltern von Teenagern von 19 bis 21 Uhr

Freitag, 20.: Die Kleinkindbetreuungseinrichtungen des Val de Vienne, Café über Queer-Elternschaft und Karaoke von 19 bis 23 Uhr

Samstag 21: Autogrammstunde und spielerischer Eltern-Kind-Workshop, Zero-Waste-Workshop von 16 bis 18 Uhr

Sonntag, 22. Juni: Workshop Zen und Kreativität von 10:00 bis 11:30 Uhr

Montag, 23.: Workshop, Spiele und Gespräche

Dienstag, 24.: Reflexzonen-Workshop, generationsübergreifendes Spielcafé, Sensibilisierung für Behinderungen, partizipative Konferenz

Mittwoch, 25.: Kochworkshop, Kommunikation mit Gesten, etc

Mehr: www.letempsdevivre.co

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Val de Vienne