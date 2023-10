Exposition hommage à Liliane Aixe-sur-Vienne, 10 octobre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Le café librairie Le Temps de Vivre à Aixe-sur-Vienne vous invite à venir découvrir les aquarelles réalisées par Liliane Broussaudier, propriétaire durant des années du « Jardin de Liliane » à Saint-Laurent-sur-Gorre, et qui nous a quittés récemment.

Un bel hommage lui est rendu à travers ces aquarelles et cartes, elle qui était passionnée de jardins, de fleurs, de nature, de couleurs …en vert et violine, bien sûr !

Rendez-vous dans la véranda du Temps de Vivre, entrée libre..

2023-10-10 fin : 2023-10-14 18:30:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The café-bookshop Le Temps de Vivre in Aixe-sur-Vienne invites you to come and discover the watercolors created by Liliane Broussaudier, owner for many years of the « Jardin de Liliane » in Saint-Laurent-sur-Gorre, who recently passed away.

These watercolors and cards pay tribute to her passion for gardens, flowers, nature and color … in green and violet, of course!

Meet in the veranda of Le Temps de Vivre, free admission.

El café-librería Le Temps de Vivre de Aixe-sur-Vienne le invita a descubrir las acuarelas de Liliane Broussaudier, propietaria durante muchos años del « Jardin de Liliane » de Saint-Laurent-sur-Gorre y recientemente fallecida.

Estas acuarelas y tarjetas son un merecido homenaje a su pasión por los jardines, las flores, la naturaleza y el color… en verde y violeta, por supuesto

Encuentro en la veranda de Temps de Vivre, entrada gratuita.

Das Café Librairie Le Temps de Vivre in Aixe-sur-Vienne lädt Sie ein, die Aquarelle von Liliane Broussaudier zu entdecken, die jahrelang den « Jardin de Liliane » in Saint-Laurent-sur-Gorre besaß und vor kurzem verstorben ist.

Mit diesen Aquarellen und Karten wird ihr eine schöne Hommage zuteil, denn sie war eine leidenschaftliche Anhängerin von Gärten, Blumen, der Natur und Farben … natürlich in Grün und Violine!

Treffpunkt in der Veranda des « Temps de Vivre », Eintritt frei.

