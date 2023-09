Portes ouvertes du tiers-lieu Le Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne, 29 septembre 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Le café-librairie et tiers-lieu Le temps de vivre participe à la troisième édition des » portes toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine » organisées par la coopérative tiers-lieux et la région Nouvelle-Aquitaine. Le vendredi 29/09, ce sera une animation autour des livres avec l’espace librairie. Rencontres et échanges avec :

E. CAYET, illustratrice, C. COMPIN, caricaturiste, M. DOUTEY, autrice, L. FAURIAC, autrice, C. LAINE, auteur, Editions Sésames (édition scolaire et parascolaire).

Samedi 30/09, les espaces partages seront présentés:

8h30 – 12h30: stand des utilisateurs des espaces pour découvrir les nombreuses activités proposées

10h30 – 11h30: visite générale du Temps de Vivre

Tout au long de la journée, des ateliers découverte (sur inscription): démonstration massage, yoga, Do in, feldenkrais, sounder sleep system, etc

05 55 31 00 42 pour les horaires et téléphones.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 19:00:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The café-library and third-place Le temps de vivre is taking part in the third edition of the « portes toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine » organized by the tiers-lieux cooperative and the Nouvelle-Aquitaine region. On Friday 29/09, a bookshop will be on hand. Meet and chat with :

E. CAYET, illustrator, C. COMPIN, cartoonist, M. DOUTEY, author, L. FAURIAC, author, C. LAINE, author, Editions Sésames (school and after-school publishing).

On Saturday 30/09, the sharing spaces will be presented:

8:30am – 12:30pm: users’ stand to discover the many activities on offer

10:30am – 11:30am: general tour of Le Temps de Vivre

Throughout the day, discovery workshops (registration required): massage demonstrations, yoga, Do in, feldenkrais, sounder sleep system, etc

05 55 31 00 42 for times and telephone numbers

El café-librería y espacio terciario Le temps de vivre participa en la tercera edición de las « portes toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine », organizadas por la cooperativa de tiers-lieux y la región de Nouvelle-Aquitaine. El viernes 29/09 habrá una librería. Encuentros y debates con :

E. CAYET, ilustrador, C. COMPIN, dibujante, M. DOUTEY, autor, L. FAURIAC, autor, C. LAINE, autor, Editions Sésames (edición escolar y extraescolar).

El sábado 30/09 se presentarán los espacios de intercambio:

8.30 – 12.30 h: stand de los usuarios para informarse sobre las numerosas actividades propuestas

10.30 – 11.30 h: visita general de Temps de Vivre

A lo largo del día, talleres de descubrimiento (inscripción obligatoria): demostraciones de masajes, yoga, Do in, Feldenkrais, sistema sounder sleep, etc

05 55 31 00 42 para consultar horarios y números de teléfono

Das Café-Librairie und Drittort Le temps de vivre nimmt an der dritten Ausgabe der « portes toujours ouvertes des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine » teil, die von der Genossenschaft tiers-lieux und der Region Nouvelle-Aquitaine organisiert werden. Am Freitag, den 29.09. wird es eine Animation rund um Bücher mit dem Bereich Buchhandlung geben. Begegnungen und Austausch mit :

E. CAYET, Illustratorin, C. COMPIN, Karikaturistin, M. DOUTEY, Autorin, L. FAURIAC, Autorin, C. LAINE, Autorin, Editions Sésames (Schul- und außerschulische Veröffentlichungen).

Am Samstag, den 30.09. werden die « espaces partagages » vorgestellt:

8.30 – 12.30 Uhr: Stand der Nutzer der Räume, um die zahlreichen angebotenen Aktivitäten zu entdecken

10.30 – 11.30 Uhr: Allgemeine Besichtigung von Temps de Vivre

Den ganzen Tag über werden Workshops angeboten (Anmeldung erforderlich): Demonstrationen von Massage, Yoga, Do in, Feldenkrais, Sounder Sleep System, etc

05 55 31 00 42 für Öffnungszeiten und Telefonnummern

