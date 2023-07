Concert Jour Nuit – harpe, chant, violon, danse et humour Aixe-sur-Vienne, 27 août 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Après une année supplémentaire passée au Québec, Amaëlle et Baptiste vous proposent de découvrir une de leur journée passée à Montréal sous forme de concert-spectacle familial. Venez vous détendre en musique. Le chant, la harpe, le violon, le rire et la danse seront au programme.

Amaëlle est lauréate cette année du prix Sénécal d’Ottawa (concours de concerto), elle a joué dans des orchestres de renommée internationale et a donné des cours à l’école des jeunes de l’Université de Montréal. Baptiste a quant à lui acquis une solide expérience en lutherie et a lui aussi donné des cours à l’école des jeunes de Montréal..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After spending another year in Quebec, Amaëlle and Baptiste invite you to discover one of their days in Montreal in the form of a family concert-show. Come and relax to the music. Singing, harp, violin, laughter and dance will be on the program.

Amaëlle is this year’s winner of the Prix Sénécal d’Ottawa (concerto competition), has played in internationally renowned orchestras and taught at the Université de Montréal youth school. As for Baptiste, he has acquired solid experience in lutherie and has also given courses at the École des jeunes de Montréal.

Tras pasar un año más en Quebec, Amaëlle y Baptiste te invitan a descubrir uno de los días que pasaron en Montreal en forma de concierto-espectáculo familiar. Venga y relájese al ritmo de la música. Canción, arpa, violín, risas y baile estarán en el programa.

Amaëlle es la ganadora este año del Premio Sénécal de Ottawa (concurso de conciertos), ha tocado en orquestas de renombre internacional y ha enseñado en la escuela de jóvenes de la Universidad de Montreal. En cuanto a Baptiste, ha adquirido una sólida experiencia en la construcción de violines y también ha impartido cursos en la École des jeunes de Montréal.

Nach einem weiteren Jahr, das Amaëlle und Baptiste in Quebec verbracht haben, bieten sie Ihnen an, einen ihrer in Montreal verbrachten Tage in Form eines Familienkonzerts und -spektakels zu präsentieren. Kommen Sie und entspannen Sie sich bei Musik. Gesang, Harfe, Geige, Lachen und Tanz werden auf dem Programm stehen.

Amaëlle ist dieses Jahr Gewinnerin des Sénécal-Preises von Ottawa (Konzertwettbewerb), sie hat in international renommierten Orchestern gespielt und an der Jugendschule der Universität Montreal unterrichtet. Baptiste hat seinerseits umfangreiche Erfahrungen im Geigenbau gesammelt und ebenfalls an der Jugendschule in Montreal unterrichtet.

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Val de Vienne