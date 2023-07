Atelier pliage de livres Aixe-sur-Vienne, 10 août 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

La bibliothèque Simone Veil se délocalise pour vous proposer un atelier pliage de livres au camping municipal Les Grèves.

Donnez une seconde vie aux livres, tout en réalisant une sculpture originale et un objet de décoration.

Un beau moment à partager d’une durée de deux heures.

Pour tout public.

Animation gratuite.

Renseignements: 05 55 70 25 91..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 16:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Simone Veil library is offering a book-folding workshop at the Les Grèves municipal campsite.

Give books a second life, while creating an original sculpture and decorative object.

A wonderful two-hour experience.

For all ages.

Free activity.

Information: 05 55 70 25 91.

La biblioteca Simone Veil propone un taller de plegado de libros en el camping municipal de Les Grèves.

Dé una nueva vida a los libros y cree una original escultura u objeto decorativo.

Es una buena manera de compartir una experiencia de dos horas.

Para todas las edades.

Actividad gratuita.

Información: 05 55 70 25 91.

Die Bibliothek Simone Veil verlagert ihren Standort und bietet Ihnen auf dem städtischen Campingplatz Les Grèves einen Workshop zum Falten von Büchern an.

Geben Sie den Büchern ein zweites Leben und stellen Sie gleichzeitig eine originelle Skulptur und ein Dekorationsobjekt her.

Ein schöner Moment zum Teilen, der zwei Stunden dauert.

Für alle Altersgruppen.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Informationen: 05 55 70 25 91.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Val de Vienne