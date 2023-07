Marché d’été nocturne et festif Aixe-sur-Vienne, 5 août 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Marché d’été nocturne et festif organisé par le Comité de Jumelage d’Aixe-sur-Vienne.

De nombreux producteurs feront découvrir leurs produits locaux et régionaux. Les produits achetés sur le marché peuvent être emportés ou consommés sur place: la cuisson sera assurée par les membres du comité de jumelage.

Animations et artisanat.

Avec la participation d’une délégation de la ville jumelle allemande de Grosshabersdorf..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 23:00:00. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Festive summer market organized by the Comité de Jumelage d’Aixe-sur-Vienne.

Numerous producers will be showcasing their local and regional products. Products bought at the market can be taken away or eaten on site: cooking will be provided by members of the twinning committee.

Entertainment and crafts.

With the participation of a delegation from the German twin town of Grosshabersdorf.

Mercado festivo de verano organizado por el Comité de Hermanamiento de Aixe-sur-Vienne.

Numerosos productores presentarán sus productos locales y regionales. Los productos comprados en el mercado se pueden llevar o consumir in situ: los miembros del comité de hermanamiento se encargarán de cocinar.

Animación y artesanía.

Con la participación de una delegación de la ciudad hermanada alemana de Grosshabersdorf.

Nächtlicher und festlicher Sommermarkt, der vom Comité de Jumelage d’Aixe-sur-Vienne organisiert wird.

Zahlreiche Produzenten bieten ihre lokalen und regionalen Produkte an. Die auf dem Markt gekauften Produkte können mitgenommen oder vor Ort verzehrt werden: Das Kochen wird von den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees übernommen.

Unterhaltung und Kunsthandwerk.

Mit Beteiligung einer Delegation aus der deutschen Partnerstadt Grosshabersdorf.

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Val de Vienne