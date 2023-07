Repas dansant Aixe-sur-Vienne, 29 juillet 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

Repas dansant organisé par le comité des fêtes d’Aixe-sur-Vienne samedi 29 juillet à partir de 12h et sur le thème « cochon de lait ». Rendez-vous au centre culturel Jacques Prévert en extérieur.

Au menu, des crudités, cochon de lait farci et ses légumes, fromage, dessert.

Réservation conseillée avant le dimanche 23 juillet au 07 49 88 64 59.

Le repas sera animé par « Momo » et son orchestre.

Tarif: 22€ par personne avec une sangria offerte..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance organized by the Aixe-sur-Vienne festival committee, Saturday July 29 from 12pm, on the theme of « cochon de lait » (suckling pig). Meet outdoors at the Jacques Prévert cultural center.

Menu: raw vegetables, stuffed suckling pig with vegetables, cheese and dessert.

Reservations recommended before Sunday, July 23, on 07 49 88 64 59.

The meal will be entertained by « Momo » and his orchestra.

Price: 22? per person with complimentary sangria.

Comida y baile organizados por el Comité de Fiestas de Aixe-sur-Vienne el sábado 29 de julio a partir de las 12.00 h sobre el tema del « cochon de lait » (cochinillo). Encuentro en el exterior del centro cultural Jacques Prévert.

Menú: verduras crudas, cochinillo relleno de verduras, queso y postre.

Se recomienda reservar antes del domingo 23 de julio en el 07 49 88 64 59.

La comida estará amenizada por « Momo » y su banda.

Precio: 22 euros por persona, con una sangría de cortesía.

Tanzmahl, das vom Festkomitee von Aixe-sur-Vienne am Samstag, den 29. Juli ab 12 Uhr und unter dem Motto « Spanferkel » organisiert wird. Treffpunkt ist das Kulturzentrum Jacques Prévert im Freien.

Auf dem Menü stehen Rohkost, gefülltes Spanferkel mit Gemüse, Käse und Dessert.

Reservierungen werden vor Sonntag, dem 23. Juli, unter 07 49 88 64 59 empfohlen.

Das Essen wird von « Momo » und seinem Orchester begleitet.

Preis: 22? pro Person mit einem kostenlosen Sangria.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Val de Vienne