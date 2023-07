Entresort forain et musical Aixe-sur-Vienne, 12 juillet 2023, Aixe-sur-Vienne.

Aixe-sur-Vienne,Haute-Vienne

La Compagnie Furiosa sera de passage en Val de Vienne les mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juillet avec son mini-festival Pop Up.

Mercredi 12 juillet, rendez-vous au pôle jeunesse d’Aixe-sur-Vienne à 18h pour un entresort forain et musical appelé « Circophone ». Manège à propulsion participative !

Durée du spectacle: 60 minutes.

Une restauration et une buvette sont assurées sur place par des food-trucks.

Ce spectacle est gratuit et sans réservation.

Renseignements sur la programmation auprès de la Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 19:00:00. EUR.

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Furiosa will be in Val de Vienne on Tuesday July 11, Wednesday July 12 and Thursday July 13 with its Pop Up mini-festival.

Wednesday July 12, 6pm, at the youth center in Aixe-sur-Vienne, for a fairground and musical entresort called « Circophone ». A merry-go-round with participatory propulsion!

Show lasts 60 minutes.

Food and refreshments provided by food-trucks.

This show is free of charge and requires no reservation.

Program information from Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com.

La Compagnie Furiosa estará en el Val de Vienne el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de julio con su minifestival Pop Up.

El miércoles 12 de julio, estarán en el centro juvenil de Aixe-sur-Vienne a las 18.00 h para un espectáculo de feria y musical llamado « Circophone ». Un tiovivo con propulsión participativa

El espectáculo dura 60 minutos.

Los food-trucks ofrecerán comida y refrescos in situ.

Este espectáculo es gratuito y no es necesario reservar.

Para información sobre el programa, póngase en contacto con la Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com.

Die Compagnie Furiosa ist am Dienstag, den 11., Mittwoch, den 12. und Donnerstag, den 13. Juli mit ihrem Mini-Festival Pop Up im Val de Vienne zu Gast.

Am Mittwoch, den 12. Juli, treffen Sie sich um 18 Uhr am Jugendzentrum von Aixe-sur-Vienne zu einem Jahrmarkts- und Musik-Entretreort namens « Circophone ». Ein Karussell mit partizipativem Antrieb!

Dauer der Vorstellung: 60 Minuten.

Foodtrucks sorgen vor Ort für Essen und Trinken.

Die Vorstellung ist kostenlos und ohne Reservierung.

Informationen über das Programm erhalten Sie bei der Compagnie Furiosa: 07 86 08 42 83 – popup@furiosart.com – www.furiosart.com.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Val de Vienne